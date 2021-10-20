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Саакашвили согласился на госпитализацию в Грузии

ТАСС
1 час назад

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, 1 октября объявивший голодовку в тюрьме города Рустави, согласен на госпитализацию. Об этом в среду сообщил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе.

Саакашвили согласился на госпитализацию
Фото: ReutersReuters

"Михаил Саакашвили готов перейти в госпиталь. Этого не произойдет сегодня или завтра, возможно, в субботу-воскресенье, пока точно не знаю. Надо решить незначительные вопросы с министерствами здравоохранения и юстиции. Я завтра-послезавтра все выясню", - сказал Кипшидзе.

Врач навестил бывшего лидера страны в тюрьме.

"Госпитализация не означает, что президент прекратит голодовку. Ни в коем случае. Он продолжит голодать", - заверил Кипшидзе.

В прокуратуре Грузии объяснили, как Саакашвили попал в страну

Консилиум врачей, сформированный при Минздраве Грузии, во вторник посетил Саакашвили и рекомендовал госпитализировать его для профилактики.

1 октября экс-президента задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до муниципальных выборов. Сейчас он содержится в тюрьме Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. Политика заочно приговорили к трем и шести годам тюрьмы соответственно.

В мире,Михаил Саакашвили,Минздрав РФ,Генпрокуратура РФ,
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