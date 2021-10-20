Саакашвили согласился на госпитализацию

"Михаил Саакашвили готов перейти в госпиталь. Этого не произойдет сегодня или завтра, возможно, в субботу-воскресенье, пока точно не знаю. Надо решить незначительные вопросы с министерствами здравоохранения и юстиции. Я завтра-послезавтра все выясню", - сказал Кипшидзе.

1 октября экс-президента задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до муниципальных выборов. Сейчас он содержится в тюрьме Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. Политика заочно приговорили к трем и шести годам тюрьмы соответственно.