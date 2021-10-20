В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+25° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 85.71
Войти в почту

На Украине заявили, что страна вернулась в 90-е

Газета.Ru
25 минут назад

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что несмотря на заверения властей о готовности Украины к зиме, страна может столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за нехватки топлива. Об этом сообщает «Голос.ua».

На Украине заявили, что страна вернулась в 90-е
Фото: Markus Schreiber/APMarkus Schreiber/AP

Плотников отметил, что в стране за последние годы власти и населения начали настолько сильно расходится в оценках, что это негативно повлияло на ситуацию на Украине. Так, Киев утверждает, что зима будет теплой, ресурсов хватит для всех, но люди видят, что им необходимо готовиться к отключениям электричества и холоду.

«Все это напоминает, скорее, девяностые годы, когда у нас время от времени пропадала электроэнергия – почему-то обязательно, когда граждане приходили после работы домой, готовили ужин, все отключалось и зажигали свечи. Такие грустные аналогии», — рассказал Плотников.

Он добавил, что сегодня ситуация в стране непредсказуема, ведь кроме энергетических проблем есть и другие, например, коронавирус.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала причины энергетического кризиса на Украине.

В мире,Алексей Плотников,Юлия Тимошенко,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители