На Украине заявили, что страна вернулась в 90-е

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что несмотря на заверения властей о готовности Украины к зиме, страна может столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за нехватки топлива. Об этом сообщает «Голос.ua».

Плотников отметил, что в стране за последние годы власти и населения начали настолько сильно расходится в оценках, что это негативно повлияло на ситуацию на Украине. Так, Киев утверждает, что зима будет теплой, ресурсов хватит для всех, но люди видят, что им необходимо готовиться к отключениям электричества и холоду.