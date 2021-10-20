В США начнут вакцинировать детей от COVID-19

Американские дети в возрасте от 5 до 12 лет в ближайшее время смогут сделать прививку от коронавируса, пишет AP со ссылкой на Белый дом.

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Как сообщает издание, в ближайшие несколько недель Pfizer может получить разрешение использовать вакцину для младших школьников. Федеральные регуляторы в течение следующих двух недель оценят безопасность и эффективность вакцинации для примерно 28 миллионов детей в этой возрастной группе.

После официального утверждения в пункты вакцинации по всей стране начнут поступать миллионы доз вакцины, а также иглы меньшего размера для инъекций детям. Через несколько дней после этого вакцина будет готова к широкому применению.

Как отмечает издание, вакцина Pfizer требует введения двух доз с интервалом в три недели. Считается, что через две недели после введения последней дозы вакцинированный полностью защищен. Таким образом, дети, первыми получившие прививку, будут полностью защищены вакциной к Рождеству.

Также Pfizer и Moderna проводят исследование своих вакцин, чтобы использовать их для детей от шести месяцев до пяти лет.