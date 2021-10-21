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Украинские военные обстреляли западные окраины Донецка

Lenta.ruиещё 1
33 минуты назад

В четверг, 21 октября, украинские военные обстреляли западные окраины Донецка из тяжелой артиллерии калибра 122 и 152 мм. Об этом сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает Донецкое агентство новостей.

Украинские военные обстреляли западные окраины Донецка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации СЦКК, в результате прямых попаданий снарядов загорелись два жилых дома в Куйбышевском районе. После этого, как рассказал представитель ДНР, Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь из минометов и гранатометов в направлении поселка Старомихайловка и села Васильевка.

Кроме того, Киев выпустил три снаряда калибром 152 мм и 15 снарядов калибром 122 мм по поселку Лозовое. Всего, подчеркнули в СЦКК, украинцы в минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 50 боеприпасов.

Обострение ситуации в Донбассе началось после задержания Киевом представителя самопровозглашенной Луганской народной республик (ЛНР) в СЦКК Андрея Косяка. Власти ЛНР потребовали освобождения офицера, но украинская сторона утверждает, что задержанный проводил слежку за позициями ВСУ.

Спустя несколько дней украинский суд арестовал Косяка. На фоне данных событий ЛНР прекратили все контакты с Киевом в Минском формате. Наблюдатели ОБСЕ при этом обещали содействовать диалогу между участниками конфликта, однако никаких действий от организации не последовало.

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