В четверг, 21 октября, украинские военные обстреляли западные окраины Донецка из тяжелой артиллерии калибра 122 и 152 мм. Об этом сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает Донецкое агентство новостей.

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По информации СЦКК, в результате прямых попаданий снарядов загорелись два жилых дома в Куйбышевском районе. После этого, как рассказал представитель ДНР, Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь из минометов и гранатометов в направлении поселка Старомихайловка и села Васильевка.

Кроме того, Киев выпустил три снаряда калибром 152 мм и 15 снарядов калибром 122 мм по поселку Лозовое. Всего, подчеркнули в СЦКК, украинцы в минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 50 боеприпасов.

Обострение ситуации в Донбассе началось после задержания Киевом представителя самопровозглашенной Луганской народной республик (ЛНР) в СЦКК Андрея Косяка. Власти ЛНР потребовали освобождения офицера, но украинская сторона утверждает, что задержанный проводил слежку за позициями ВСУ.