«Приехали за помощью»: зачем России нужны переговоры с талибами

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с «Рамблером» оценил проходящую в Москве встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с представителями запрещенного в России террористического движения «Талибан» и рассказал об интересах Москвы на переговорах.
«Когда есть диалог - это уже хорошо. Тем более, что ситуация в Афганистане действительно непростая... Думаю, что речь на переговорах может пойти не только о силовых вопросах, но и экономических. Талибы как люди, находящиеся у власти, заинтересованы в развитии страны. Это пойдет им на пользу, потому что заниматься чистым разграблением собственной страны - это рубить сук, на котором они сидят. Им бы хотелось именно экономического развития. И ранее талибы уже высказывали пожелания о том, что было бы неплохо, если бы Россия участвовала в возрождении Афганистана в экономическом отношении. И я так понимаю, что подобный "кивок" со стороны талибов будет и в отношении Китая. Но здесь Китай особо себя не проявляет, в отношении "Талибана" он действует где-то напрямую, но пока в основном через Пакистан, через пакистанские спецслужбы. Ну а Россия готова открыто встречаться, взаимодействовать. Но Москва будет мониторить ситуацию: насколько талибы договороспособны, чего в этих визитах больше - реального желания договориться или это дипломатическая операция прикрытия? Мол, мы тут с вам ведем какие-то беседы, о чем-то договариваемся, а на самом деле будем делать свои дела. В этом плане России еще придется разбираться и понимать, что происходит на самом деле. Поэтому Москва и не торопится снимать с "Талибана" гриф запрещенной в России террористической организации», - сказал Перенджиев, добавив, что также в ходе переговоров стороны могут затронуть тему противодействия силам ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка) в Афганистане.
По словам эксперта, в лучшем случае переговоры представителей России с талибами могут привести к заключению договоров о намерениях.
«Конечно, договоры полноценного характера точно подписаны не будут. А вот о договоры намерениях - может быть, мы к этому придем. И посмотрим, действительно ли талибы выполняют подобного рода договоры, готовят ли базу для сотрудничества, или пока это только разговоры», - сказал военный политолог.
Перенджиев выразил мнение, что в ходе встречи российская сторона, помимо прочего, будет поднимать вопрос о правах граждан в Афганистане.
«Талибы в первую очередь приехали за гуманитарной помощью для своей страны. Пойдет ли Россия на это? Думаю, что, может быть, и пойдет на решение таких вопросов как гуманитарная помощь, но, наверное, с какими-то условиями для талибов. Имею ввиду, чтобы обеспечивались какие-то права граждан в самом Афганистане - граждан Афганистана, иностранных граждан. Может быть, и по поводу женщин в этом отношении поговорят», - сказал он.
Эксперт добавил, что Россию также интересует вопрос обеспечения безопасности границ Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.
«Это постсоветские республики, если там начнется заварушка - это, конечно, прямым образом будет угрожать и самой России. Мы, в первую очередь, заинтересованы, чтобы этого не произошло. Также нас интересует предупреждение и противодействие наркотрафику со стороны Афганистана в сторону среднеазиатских республик», - рассказал эксперт.
Он отметил, что в ходе контактов с талибами необходимо понять, «каков должен быть статус Афганистана в системе ШОС».
«В Ташкенте есть региональная антитеррористическая структура ШОС, которая должна уметь реагировать на то, что происходит с точки зрения террористической угрозы в Центральной Азии. И роль Росси здесь, несомненно, высока. Как и Китая. Поэтому возникает вопрос: кем является Афганистан по отношению к региональной антитеррористической структуре? Они как наблюдатель в ШОС - в составе этой структуры? Или эта структура борется с ними? Например, они должны оставаться наблюдателями или нет, могут ли они претендовать на членство? Эти моменты России надо осмысливать. И уже в разговорах с Китаем и другими членами ШОС, а это, как правило, те же самые республики Центральной Азии, необходимо четче понять, как выстраивать отношения с Афганистаном. Должны быть согласованные действия. С этой точки зрения переговоры очень важны. Понятно, что талибы преследуют свои цели. Но для нас важно многое понять в плане институционализации самого Афганистана: какое место он занимает в системе Центральной Азии в вопросах экономики, в вопросах безопасности и других», - заключил специалист.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров начал переговоры с представителями движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Москве. Встреча проводится в «Президент-отеле», в преддверии заседания по Афганистану в московском формате. Переговоры ведутся за закрытыми дверями. С российской стороны в ней участвуют спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов и посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.
20 октября делегация «Талибана» прибыла в Москву для переговоров с представителями нескольких стран, организованных Россией. Известно, что члены террористической организации намерены просить экономической и политической поддержки для Афганистана. Кроме российской и афганской сторон в заседании примут участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. 18 октября стало известно, что США не отправят делегацию на переговоры из-за «логистических трудностей».