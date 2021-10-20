«Приехали за помощью»: зачем России нужны переговоры с талибами

«Когда есть диалог - это уже хорошо. Тем более, что ситуация в Афганистане действительно непростая... Думаю, что речь на переговорах может пойти не только о силовых вопросах, но и экономических. Талибы как люди, находящиеся у власти, заинтересованы в развитии страны. Это пойдет им на пользу, потому что заниматься чистым разграблением собственной страны - это рубить сук, на котором они сидят. Им бы хотелось именно экономического развития. И ранее талибы уже высказывали пожелания о том, что было бы неплохо, если бы Россия участвовала в возрождении Афганистана в экономическом отношении. И я так понимаю, что подобный "кивок" со стороны талибов будет и в отношении Китая. Но здесь Китай особо себя не проявляет, в отношении "Талибана" он действует где-то напрямую, но пока в основном через Пакистан, через пакистанские спецслужбы. Ну а Россия готова открыто встречаться, взаимодействовать. Но Москва будет мониторить ситуацию: насколько талибы договороспособны, чего в этих визитах больше - реального желания договориться или это дипломатическая операция прикрытия? Мол, мы тут с вам ведем какие-то беседы, о чем-то договариваемся, а на самом деле будем делать свои дела. В этом плане России еще придется разбираться и понимать, что происходит на самом деле. Поэтому Москва и не торопится снимать с "Талибана" гриф запрещенной в России террористической организации», - сказал Перенджиев, добавив, что также в ходе переговоров стороны могут затронуть тему противодействия силам ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка) в Афганистане.