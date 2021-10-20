На Украине оценили вероятность введения локдауна

На Украине не будет полного локдауна. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

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Он оценил вероятность введения в республике подобных мер и подчеркнул, что украинское правительство не намерено «останавливать экономику».

При этом Шмыгаль обозначил, что в ближайшее время еще несколько областей Украины могут перейти в красную зону карантина.

«Те вызовы, с которыми мы столкнулись сейчас, самые большие за все время пандемии. К сожалению, у нас чрезвычайно большое количество тяжелых случаев и госпитализаций», — отметил премьер.

18 октября Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Херсонская области Украины попали в красную зону карантина в связи с критической ситуацией с COVID-19. На территории этих регионов временно закрываются учебные заведения и прекращают работу торговые центры, кафе, рестораны и общественный транспорт.