Обзор иноСМИ: мощный удар по России и Европа на пороге бедности

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Фото: ТАСС ТАСС

Европу ждет новый удар: миллионы людей на пороге бедности

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Автор чешского портала iDnes Иржи Сладек заявил, что миллионы домохозяйств по всей Европе оказались на пороге бедности из-за энергетического кризиса: рост цен на энергоносители «сокрушает регион и улучшений не предвидится». По мнению экспертов, кризис продлится как минимум до весны 2022 года.

Об ударе по кошелькам миллионов европейцев ранее предупредил комиссар ЕС по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмидт. По его словам, многие домохозяйства просто не смогут позволить себе оплачивать счета за электричество и газ. Сладек заявил, что электроэнергия и газ с начала года подорожали более чем на 400 процентов, а теперь «головокружительными темпами» дорожает и нефть.

«США нанесут мощный удар по России»

Украинский портал «Главред» опубликовал материал под заголовком «США нанесут мощный удар по России и разберутся с «Газпромом» из-за «Северного потока-2». Издание рассказало, что замглавы Минфина США Уолли Адейемо призвал «приложить максимум усилий» и наказать РФ за нарушение санкций США при строительстве газопровода.

В то же время «Главред» напомнил, что в июле 2021 года США и Германия, поддерживавшая «Северный поток-2», достигли договоренностей и Штаты перестали мешать завершению проекта. Соглашение предполагает введение санкций Германией, если Россия «попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины».

Китайцев накажут за плохое поведение детей

В Китае родителям будут грозить наказания за плохое поведение их детей: это следует из нового законопроекта, разработанного в стране. Как сообщает Fox News, если документ одобрят, китайским родителям запретят бить детей и обяжут учить молодежь «любить партию, нацию, людей и социализм».

Проект закона о продвижении семейного воспитания китайский парламент рассмотрит на этой неделе. Что именно является плохим поведением, будут определять прокуроры. Fox News отмечает, что ранее министерство образования Китая запретило детям играть в онлайн-игры с понедельника по пятницу (несовершеннолетних игроков выявляют по идентификационным данным).

В Австралии введут пособия за расставание с абьюзером

Австралийское правительство ввело единовременные выплаты для людей, решивших уйти от жестокого партнера (абьюзера), сообщает CNN. С 19 октября жертвы домашнего насилия могут подать заявку на выплату пяти тысяч австралийских долларов (почти 265 тысяч рублей), они смогут потратить эти деньги на аренду нового жилья, на детей и другие нужды.

Как именно власти будут определять, что заявитель - жертва абьюза, не уточняется. В программе поддержки нет ограничений по половому признаку, но чиновники ожидают, что чаще всего за пособием будут обращаться женщины. Представители правительства отметили, что в Австралии каждые девять дней одна женщина погибает от рук партнера.

Украина устроила учения неподалеку от Крыма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учения артиллерийских противотанковых резервов, отрепетировав ответ на прорыв условного противника. Об этом рассказали украинские «Вести».