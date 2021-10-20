Украинским банкам запретили принимать рубли

Национальный банк Украины запретил кредитным организациям страны принимать рубли для пополнения депозитов физических лиц. Об этом со ссылкой на постановление регулятора сообщает «Страна.ua».

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По данным издания, постановление было разослано банкам 19 октября. Запрет вступит в силу с 21 ноября.

Источники в Национальном банке уточнили изданию, что ограничение будут касаться только депозитных счетов населения. Однако заместитель председателя правления одного из украинских банков выразил уверенность, что, скорее всего, кредитные организации свернут прием рублей на любые счета, в том числе на текущие и карточные.

«Никто не хочет потом иметь дело с проверяющими из НБУ и доказывать, какой вид счета разрешали пополнять, а какой — нет. Проще прикрыть все и сразу», - пояснил он.

Ранее украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил об открытии на Украине виртуального музея российской агрессии, который демонстрирует «факты» нарушений территориальной целостности страны и должен защищать ее на фронте «фальсификаций и фейков».