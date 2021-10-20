Германию наводнили нелегальные мигранты из Польши

Число нелегальных мигрантов, проникающих в Германию через границу с Польшей, значительно выросло в октябре текущего года.

Фото: Reuters Reuters

По данным федеральной полиции, на 17 октября на германо-польской границе было обнаружено около 3000 нелегальных мигрантов, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

В свою очередь погранслужба Польши, что за прошедший день на границе Польши и Белоруссии было предпринято 424 попытки незаконного перехода. Задержаны шесть нелегальных мигрантов: пять граждан Ирака и гражданин Сирии.

Ранее германский федеральный профсоюз полицейских выступил за введение временного пограничного контроля на границе между ФРГ и Польшей в связи с увеличением числа беженцев по так называемому белорусскому маршруту.