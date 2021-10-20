Депутат Рады: Киев ставит Украину на колени перед Москвой

Депутат Верховной Рады Людмила Буймистер обвинила Киев в желании поставить Украину на колени перед Москвой. Она уверена, что именно к такому результату приведет заключение прямого газового контракта с «Газпромом» в условиях энергетического кризиса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Фото: Liudmyla Buimister/ Facebook Liudmyla Buimister/ Facebook

По ее словам, она всегда занимала отличную от партии «Слуга народа» позицию. Именно поэтому, как она считает, ее в итоге исключили. Буймистер отметила, что терпение ее бывших сопартийцев лопнуло, как только она напрямую заявила о незавидном будущем Украины в случае подписания контракта с «Газпромом».

Депутат задалась вопросом, не произошла ли окончательная узурпации партии «Слуга народа», и не перестала ли она быть президентской.

Буймистер неоднократно заявляла о том, что прямой контракт с «Газпромом» опасен для Украины. По ее словам, подписание этого соглашения обернется тем, что Киев останется в нынешнем политическом и экономическом состоянии без интеграции в ЕС и «своих территорий».