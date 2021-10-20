Депутат Рады: Киев ставит Украину на колени перед Москвой

Депутат Верховной Рады Людмила Буймистер обвинила Киев в желании оставить Украину на колени перед Москвой, подталкивая страну к прямому газовому контракту с «Газпромом» в условиях энергетического кризиса. Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

Фото: Liudmyla Buimister/ Facebook Liudmyla Buimister/ Facebook

Парламентарий отметила, что ранее всегда занимала отличную от партии «Слуга народа» позицию, после чего была исключена из ее рядов. Она не исключила, что ее бывшие сопартийцы боятся, что она сможет убедить президента Владимира Зеленского в неправильности действий властей.

«Но, когда я начала четко рассказывать, как нас ставят на колени перед Москвой — тут терпение лопнуло. Это что — подыгрывание Москве? Или настолько боится ближайшее окружение, что я смогу убедить президента, что не все делается правильно?» — подчеркнула Буймистер.

Она задалась вопросом, не произошла ли окончательная узурпации партии «Слуга народа», и не перестала ли она быть президентской.