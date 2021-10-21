В Нью-Йорке закрылось генконсульство Белоруссии

Комитет по иностранным делам cената США принял резолюцию, в которой призывает наращивать давление на власти Белоруссии. В документе отмечается, что американские сенаторы не признают Александра Лукашенко легитимным президентом страны и требуют проведения новых выборов под наблюдением ОБСЕ. Эксперты отмечают, что целью Вашингтона является смена власти в Минске и создание ещё одного враждебного государства на западной границе России.

Комитет по иностранным делам сената США принял резолюцию, в которой призывает американские власти вместе с союзниками наращивать давление на власти Белоруссии. Об этом сообщил в Twitter председатель комитета Боб Менендес. Текст документа был опубликован на сайте конгресса США.

Видео дня

«Сенат приветствует тесную координацию усилий правительства Соединённых Штатов с Европейским союзом, Соединённым Королевством, Канадой и другими союзными и партнёрскими странами, а также международными организациями для продвижения принципов демократии, верховенства закона и прав человека в Белоруссии, призывает к дальнейшей координации усилий в целях оказания максимального давления на режим Лукашенко», — говорится в тексте резолюции.

В резолюции сообщается, что «Соединённые Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к сохранению своего суверенитета, возможности выбирать своё руководство», а также, что сенат «принимает во внимание обширную работу, которую проделывает белорусская оппозиция для координации усилий с Соединёнными Штатами, ОБСЕ и ООН, чтобы обеспечить своему народу свободные и честные выборы».

Также в документе говорится, что сенат США по-прежнему «отказывается признавать Александра Лукашенко легитимно избранным лидером Белоруссии».

«Сенат призывает провести в Белоруссии новые президентские и парламентские выборы таким образом, чтобы они были свободными и честными в соответствии со стандартами ОБСЕ и проходили под надзором её наблюдателей, а также независимых внутренних наблюдателей», — отмечается в резолюции.

Демократическое давление

Отношения Вашингтона, ЕС и Минска обострились после президентских выборов, прошедших в Белоруссии в августе 2020 года. По данным ЦИК республики, на них победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,1%.

Белорусская оппозиция отказалась признавать итоги выборов, обвинив власть в фальсификации результатов голосования, а Тихановская объявила себя победителем. В стране начались массовые протестные акции, которые перерастали в беспорядки и столкновения с правоохранителями.

Не признали результат выборов также руководство США и ряда европейских стран. В отношении Белоруссии были введены несколько пакетов санкций.

Новый виток обострения между Минском и странами Запада начался в мае этого года после инцидента с приземлением в Минске пассажирского самолёта компании Ryanair.

Вскоре ЕС ввёл в отношении Белоруссии секторальные экономические санкции в дополнение к уже действующим ограничениям, применённым после президентских выборов 2020 года и последовавших за ними протестных акций оппозиции.

Администрация США со своей стороны расширила санкции в отношении Белоруссии в августе этого года. В день годовщины белорусских президентских выборов соответствующий указ подписал президент Джо Байден.

В заявлении Белого дома по поводу новых санкций отмечалось, что действия Минска якобы представляют собой «угрозу национальной безопасности США».

В свою очередь правительство Великобритании заявило, что вводит запрет на импорт из Белоруссии калийных удобрений и нефтепродуктов. К санкциям присоединилась и Канада.

МИД Белоруссии, комментируя новые ограничительные меры, отметил, что «единственное, чего добивается Запад, пренебрежительно игнорирующий итоги волеизъявления белорусского народа, — это смена власти в Беларуси».

«В ход идёт весь арсенал методов холодной войны в виде наращивания внешнего политического и информационного давления, введения авиаэмбарго, использования спорта в политических целях вплоть до финансово-экономического удушения государства. Введённые США, Великобританией и Канадой односторонние меры идут вразрез с Уставом ООН и нормами международного права, их обязательствами в рамках ОБСЕ», — сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Смена режима

К введению секторальных санкций в отношении Белоруссии и усилению давления на Минск неоднократно призывали Вашингтон представители белорусской оппозиции, покинувшие страну после событий августа 2020 года. Так, в декабре 2020 года в газете The Washington Post была опубликована статья от имени Светланы Тихановской, в которой содержалось обращение к американскому сенату с просьбой как можно скорее принять законопроект, который бы наделил президента США дополнительными полномочиями по введению санкций против Белоруссии.

В июле 2021 года Тихановская в США встретилась с высокопоставленными представителями администрации Байдена — госсекретарём США Энтони Блинкеном и советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном. Американские СМИ сообщали, что на этой встрече она также просила ввести новые секторальные санкции против Белоруссии. Свою просьбу лидер оппозиции подкрепила словами о том, что на США лежит некий «моральный долг» по поддержке белорусов.

Светлана Тихановская также встретилась и с президентом США Джо Байденом. Американская сторона не уточнила, что обсуждалось на встрече, однако Тихановская в своём Telegram-канале сообщила, что «призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии».

В комментарии RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич отметил, что резолюция комитета сената США о давлении на Белоруссию — это дежурное подтверждение внешнеполитического курса Вашингтона, направленного против союзников России.

«Минск является союзником Москвы и в хороших отношениях с Пекином, а всё, что является давлением на Россию и КНР в представлении американских сенаторов, — это хорошо», — отметил эксперт.

Политолог обратил внимание на ту часть резолюции, где говорилось о положительной оценке сената США «поддержки со стороны правительств Литвы, Украины и Польши, направленной на помощь народу Белоруссии, включая содействие политической оппозиции, приём политических беженцев и способствование свободе СМИ».

Фактически это является признанием того, что Вашингтон осуществляет деятельность по смене режима в Белоруссии, считает эксперт.

«Именно так это и следует понимать. США финансировали значительную часть программ, связанных с развёртыванием белорусской оппозиции в Латвии, Литве, Польше и на Украине. Частично это делается за деньги указанных стран, но частично за деньги Вашингтона, так что американские сенаторы сами себе отчитались о своей подрывной работе», — подчеркнул Николай Межевич.

Появление этой резолюции никого не должно удивить, поскольку ни страны ЕС, ни США не собираются признавать легитимность президента Лукашенко, отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

«Что касается спекулятивной риторики, которая звучит в этой резолюции, то она тоже довольна предсказуема и характерна для американских сенаторов, поскольку их профессиональная функция как раз и заключается в том, чтобы делать громкие заявления, и за это они получают свою зарплату», — отметил политолог.

Принятие подобных резолюций — это последствия призывов ввести санкции против своей же страны и народа, отметил Фельдман.

«Но в то же время, люди, которые принимали эту резолюцию, прекрасно понимают, что она ни в коей мере не повлияет на институт президентства в Белоруссии и более того, никаких президентских или парламентских выборов досрочно проводится не будет. Но задача заключается в медленном санкционном удушении Белоруссии, и за этими политическими заявлениями, вероятно, последует указ президента США о введении дополнительных санкций против Лукашенко и Белоруссии», — считает политолог.

Целью подобного давления со стороны США является смена политического режима в Минске на прозападный, подчеркнул собеседник RT.

«Естественно, судьба рядовых белорусов, как и судьба жителей Афганистана, США не волнует абсолютно, и единственный смысл реализации внешней политики в отношении Белоруссии — это попытка превратить её во вторую Украину. Это делается для того, чтобы создать у западных рубежей России ещё один регион с антироссийской направленностью и в то же время склонить белорусов к русофобским настроениям, посеять раздор между народами для того, чтобы помешать реализации принципа Союзного государства и построения единой экономической системы и системы безопасности», — рассказал Павел Фельдман.

Сегодня мир возвращается к старой блоковой системе, констатировал специалист.