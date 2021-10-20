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В Японии после землетрясения всплыли затопленные корабли-призраки

Lenta.ru
11 минут назад

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова, передает Daily Mail.

В Японии всплыли затопленные корабли-призраки
Фото: Кадр: ANNnewsCH/ YouTubeКадр: ANNnewsCH/ YouTube

Это транспортные суда Японии, которые были захвачены американскими войсками во время битвы за Иводзиму. Их переместили в западную часть острова и использовали в качестве волнорезов.

Телесеть All Nippon News показала части кораблей, которые были выброшены на берег и лежат на вулканическом пепле.

В настоящее время въезд гражданским лицам на Иводзиму закрыт после того, как в 1968 году США вернули его Японии. Сейчас он является военной базой Сил Самообороны.

В 2020 году пришедший в Приморье ураган «Майсак» вынес на берег города Находки загадочный корабль. Местные жители предположили, что на корабле находится экипаж, который не может сойти на берег, так как судно арестовано. Некоторые назвали его кораблем-призраком.

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