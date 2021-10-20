В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+13° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 84.67
Войти в почту

ФБР обыскивало особняк семьи Дерипаски в Вашингтоне более десяти часов

News.ru
1 час назад

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США покинули вашингтонский особняк, якобы принадлежащий родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски. Обыски в нём продолжались более десяти часов, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что примерно полтора десятка агентов около 20:40 по местному времени 19 октября (03:40 20 октября мск) вышли из двухэтажного дома в фешенебельном районе Вашингтона. Они вынесли оттуда многочисленные коробки и чемоданчики, которые погрузили в служебные внедорожники, и уехали.

Пояснить, что именно они вывозят из особняка, агенты ФБР отказались.

Мы не готовы комментировать детали данного дела, — подчеркнула одна из представительниц ведомства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФБР и прокуратура Бруклина несколько лет вели расследование в отношении Олега Дерипаски, в домах якобы родственников которого в США проходят обыски. При этом остаётся неясным, связаны ли расследование и обыски, рассказала газета New York Times.

В мире,Олег Дерипаска,ФБР,New York Times,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители