ФБР обыскивало особняк семьи Дерипаски в Вашингтоне более десяти часов

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США покинули вашингтонский особняк, якобы принадлежащий родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски. Обыски в нём продолжались более десяти часов, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что примерно полтора десятка агентов около 20:40 по местному времени 19 октября (03:40 20 октября мск) вышли из двухэтажного дома в фешенебельном районе Вашингтона. Они вынесли оттуда многочисленные коробки и чемоданчики, которые погрузили в служебные внедорожники, и уехали.

Пояснить, что именно они вывозят из особняка, агенты ФБР отказались.

Мы не готовы комментировать детали данного дела, — подчеркнула одна из представительниц ведомства.