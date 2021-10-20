Украина предупредила привитых «Спутником V» об изоляции

Глава Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что при въезде на Украину учитываются только вакцины от коронавируса, которые утверждены Всемирной организацией здравоохранения. Граждане, которые привиты российским «Спутником V», должны будут пройти 10-дневную самоизоляцию или сдать тест на COVID-19, отметил он в эфире телеканала «Дом».

Украина не признаёт российскую вакцину «Спутник V», которой, в частности, пытаются вакцинировать граждан на временно оккупированных территориях. Вакцина должна быть только та, которая утверждена ВОЗ, — пояснил глава Госпогранслужбы.

На Украине до 31 декабря действует утверждённый правительством «адаптивный» карантин, который предусматривает ограничения в отдельных регионах.