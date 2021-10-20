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Погранслужба Украины: привитые «Спутником V» отправятся на изоляцию

News.ru
30 минут назад

Глава Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что при въезде на Украину учитываются только вакцины от коронавируса, которые утверждены Всемирной организацией здравоохранения. Граждане, которые привиты российским «Спутником V», должны будут пройти 10-дневную самоизоляцию или сдать тест на COVID-19, отметил он в эфире телеканала «Дом».

Украина предупредила привитых «Спутником V» об изоляции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Украина не признаёт российскую вакцину «Спутник V», которой, в частности, пытаются вакцинировать граждан на временно оккупированных территориях. Вакцина должна быть только та, которая утверждена ВОЗ, — пояснил глава Госпогранслужбы.

На Украине до 31 декабря действует утверждённый правительством «адаптивный» карантин, который предусматривает ограничения в отдельных регионах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Израиль может позволить привитым российской вакциной «Спутник V» туристам въезд в страну. Премьер-министр страны Нафтали Беннет 20 октября утвердит пилотный проект с большой долей вероятности. В его рамках в Израиль с 1 ноября будут пускать вакцинированных «Спутником V» туристов, если последняя прививка была сделана не раньше шести месяцев до прилёта.

В мире,Андрей Демченко,ВОЗ,
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