Зеленский назвал США главным партнером по обороне

Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон является главным партнёром Киева в сфере обороны и безопасности. Об этом президент сказал на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином, который прибыл в столицу Украины, сообщается на официальном сайте украинского главы.

Фото: president.gov.ua/ru president.gov.ua/ru

Соединённые Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны, — говорится в сообщении.

Зеленский и Остин обсудили перспективы двусторонних отношений в этой области.

Отмечена оперативность реализации анонсированного во время визита президента Украины в Вашингтон решения предоставить нашему государству дополнительную помощь в сфере безопасности в размере $60 млн, — сказано в тексте.

Глава Минобороны США на этой встрече заявил, что Россия «начала войну в Донбассе», нарушая суверенитет Украины. Также американский визитёр обвинил РФ в нарушении территориальной целостности Украины.