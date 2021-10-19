В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+22° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 84.91
Войти в почту

Зеленский назвал США главным партнёром Киева по обороне и безопасности

News.ru
38 минут назад

Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон является главным партнёром Киева в сфере обороны и безопасности. Об этом президент сказал на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином, который прибыл в столицу Украины, сообщается на официальном сайте украинского главы.

Зеленский назвал США главным партнером по обороне
Фото: president.gov.ua/rupresident.gov.ua/ru

Соединённые Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны, — говорится в сообщении.

Зеленский и Остин обсудили перспективы двусторонних отношений в этой области.

Отмечена оперативность реализации анонсированного во время визита президента Украины в Вашингтон решения предоставить нашему государству дополнительную помощь в сфере безопасности в размере $60 млн, — сказано в тексте.

Глава Минобороны США на этой встрече заявил, что Россия «начала войну в Донбассе», нарушая суверенитет Украины. Также американский визитёр обвинил РФ в нарушении территориальной целостности Украины.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин призвал Россию остановить войну в Донбассе и прекратить дестабилизацию в Чёрном море и вдоль украинских границ. Он также потребовал прекратить кибератаки на США и их союзников.

В мире,Ллойд Остин,Владимир Зеленский,Министерство обороны,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители