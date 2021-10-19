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Задержанный украинскими военными представитель ЛНР оказался россиянином

Вероника Полынина
14 минут назад

Задержанный украинскими военнослужащими в Донбассе представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Андрей Косяк оказался гражданином России, но Киев не уведомил об этом Москву. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД России комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Задержанный украинскими военными представитель ЛНР оказался россиянином
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова отметила, что представителя Луганска задержали несмотря на гарантии безопасности, предоставленные Киевом членам СЦКК. Позднее украинская сторона сообщила о наличии у задержанного гражданства РФ и в соответствии с российско-украинской Консульской конвенцией должна была сообщить о местонахождении российского гражданина не позднее чем через три дня после задержания.

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«Посольство России в Киеве и Генконсульство в Харькове обращались в МИД Украины и местные органы власти с требованиями разъяснить ситуацию, информировать о местонахождении задержанного и обеспечить к нему консульский доступ, который в соответствии с Консульской конвенцией должен быть предоставлен не позднее, чем через четыре дня после задержания. Прошло уже шесть дней, но Киев так и не выполнил свои обязательства по Консульской конвенции», - констатировала Мария Захарова.

Представитель МИД РФ также обратила внимание на то, что после инцидента Луганск инициировал внеочередное заседание подгруппы по безопасности Контактной группы, но оно не состоялось из-за того, что Киев в последний момент отказался участвовать без объяснения причин.

«Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней Консульской конвенции с Россией», - заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что на фоне подобных действий заявления киевских властей о приверженности процессу мирного урегулирования звучат «лживо и лицемерно».

Москва обвинила Киев в провокации с задержанием спецпредставителя Луганска

Представитель МИД РФ призвала украинскую сторону пересмотреть свою позицию, прекратить провокации на линии соприкосновения в Донбассе, сообщить местонахождение гражданина России и обеспечить доступ к нему российских консульских работников.

13 октября на территории Украины был задержан представитель Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от ЛНР Андрей Косяк. На странице украинской делегации в трехсторонней группе в Facebook появилось сообщение, что «группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ», а задержанный «подозревается в совершении в 2010 году тяжкого преступления».

В мире,Мария Захарова,МИД,
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