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Консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили

ТК «Звезда»иещё 2
48 минут назад

Консилиум врачей Министерства здравоохранения Грузии рекомендует госпитализировать содержащегося под стражей экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщил один из принимавших участие в совещании медиков Зураб Пагава.

Врачи рекомендовали госпитализировать Саакашвили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы подняли вопрос о так называемой профилактической госпитализации, и сейчас это вопрос рассматривается. Это не срочная госпитализация, но поскольку вероятность осложнений высока, мы рекомендовали его госпитализировать, чтобы подстраховаться. Это не вопрос нескольких часов, но это должно произойти в ближайшем будущем», - приводит агентство «Интерпрессньюс» слова врача.

Консилиум врачей, созданный по указу грузинского Минздрава, во вторник, 19 октября, посетил Михаила Саакашвили. Позже консилиум провел встречу с представителями Министерства юстиции страны. Все это связано с тем, что, по данным адвокатов Саакашвили, их подзащитный голодает уже 19 дней в знак протеста против его задержания.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине бывший президент был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае экс-главу государства приговорили к трем годам тюрьмы, во втором - к шести.

Помимо этого, опальный политик является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме в телекомпании «Имеди» и о растрате денег из государственного бюджета. Данные дела в настоящий момент рассматриваются местными судами.

В мире,Валерий Гелашвили,Михаил Саакашвили,Минюст РФ,Минздрав РФ,
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