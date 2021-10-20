В Британии рассказали о попытке журналистки соблазнить Путина

Американская журналистка Хэдли Гэмбл, которая вела Российскую энергетическую неделю с президентом России Владимиром Путиным, использовала семь приёмов флирта. Об этом Daily Mail заявил эксперт по языку тела Даррен Стэнтон. Ранее журналистку обвинили в заигрывании с президентом для отвлечения его внимания.

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По словам эксперта, были применены классические приёмы, в число которых вошло касание своих волос, размашистые движения ногой в сидячем положении, расширенные зрачки, которые показывают интерес к партнёру. Однако не удалось определить, было ли это спланировано заранее.

Комментируя реакцию Путина, эксперт подчеркнул, что действия Гэмбл не оказали никакого влияния на президента. Он оставался спокойным и равнодушным.

Президент Путин оставался последовательным в своём языке тела и сохранял то, что мы называем базовыми жестами, — отметил специалист.