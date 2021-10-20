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Попавшая в «Миротворец» 12-летняя девочка попросила генсека ООН закрыть сайт

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад

Девочка из Луганска Фаина Савенкова, которую ранее внесли в базу украинского сайта «Миротворец», написала генсеку ООН письмо с просьбой повлиять на закрытие экстремистского ресурса, сообщил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

В ООН получили письмо 12-летней девочки из Луганска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вчера мы препроводили генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо Фаины Савенковой, в котором она просит его оказать воздействие на Украину с тем, чтобы экстремистский сайт «Миротворец», в базу данных которого ее внесли украинские националисты и радикалы, был закрыт», – написал Полянский в Telegram.

По его словам, это не совсем обычная практика для российского постпредства, «однако ситуация вокруг прямых угроз в адрес 12-летнего ребенка требует немедленных действий и четкой, недвусмысленной классификации».

«Копию письма мы также направили в ЮНИСЕФ. Надеюсь, что руководство ООН не оставит данный вопиющий случай без внимания и надлежащей оценки», – добавил он.

Ранее девочка из Луганска попала в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Она записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН и призвала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что внесение Фаины Савенковой в базу «Миротворца» является шокирующим фактом.

Напомним, Генпрокуратура России потребовала признать украинский сайт «Миротворец» нарушающим права граждан. В Генпрокуратуре подчеркнули, что экстремистский сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины «для большего эффекта при проведении «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов».

В мире,Антониу Гутерреш,Дмитрий Полянский,ЮНИСЕФ,Совбез ООН,Генпрокуратура РФ,ООН,
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