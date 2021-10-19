Попавшая на «Миротворец» девочка обратилась к генсеку ООН

Попавшая на украинский сайт «Миротворец» 12-летняя девочка Фаина Савенкова обратилась к генсеку ООН Антониу Гутерришу, она написала ему письмо, в котором выразила опасения за свою жизнь и безопасность семьи из-за включения в этот список. Об этом сообщает РИА Новости.

Жительница Луганска указала, что «Миротворец» не в первый раз без письменного согласия публикует личные данные детей, оказывает на них психологическое давление. Она добавила, что стала не единственным ребенком-жертвой агрессии взрослых руководителей сайта, ее обвинили в антиукраинской пропаганде и распространении фейков.

«Это ложь, с помощью которой пытаются вызвать ко мне ненависть населения Украины, запугать и очернить мое имя. Теперь я боюсь за свою жизнь и здоровье и безопасность семьи», — подчеркнула Савенкова.

Девочка попросила Гутерриша повлиять на украинские власти, чтобы информация о несовершеннолетних была незамедлительно удалена с сайта, а сам ресурс заблокирован. Она попросила ООН контролировать соблюдение прав детей, чтобы они не становились жертвами травли и насилия из-за политических убеждений взрослых.