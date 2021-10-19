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Попавшая на «Миротворец» 12-летняя девочка обратилась к генсеку ООН

Lenta.ruиещё 1
30 минут назад

Попавшая на украинский сайт «Миротворец» 12-летняя девочка Фаина Савенкова обратилась к генсеку ООН Антониу Гутерришу, она написала ему письмо, в котором выразила опасения за свою жизнь и безопасность семьи из-за включения в этот список. Об этом сообщает РИА Новости.

Попавшая на «Миротворец» девочка обратилась к генсеку ООН
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Жительница Луганска указала, что «Миротворец» не в первый раз без письменного согласия публикует личные данные детей, оказывает на них психологическое давление. Она добавила, что стала не единственным ребенком-жертвой агрессии взрослых руководителей сайта, ее обвинили в антиукраинской пропаганде и распространении фейков.

«Это ложь, с помощью которой пытаются вызвать ко мне ненависть населения Украины, запугать и очернить мое имя. Теперь я боюсь за свою жизнь и здоровье и безопасность семьи», — подчеркнула Савенкова.

Девочка попросила Гутерриша повлиять на украинские власти, чтобы информация о несовершеннолетних была незамедлительно удалена с сайта, а сам ресурс заблокирован. Она попросила ООН контролировать соблюдение прав детей, чтобы они не становились жертвами травли и насилия из-за политических убеждений взрослых.

12-летняя девочка из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Фаина Савенкова попала в «черные списки» украинских активистов после того, как записала видеообращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой повлиять на урегулирование ситуации в Донбассе. Авторы ее «анкеты» указали, что ребенок, который называет себя писателем, в реальности «распространяет фейковую информацию и собственные домыслы». Позже Фаина обратилась с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой как можно скорее закрыть сайт «Миротворец».

В мире,Эммануэль Макрон,Антониу Гутерриш,Владимир Зеленский,ООН,
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