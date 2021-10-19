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«Я никогда такого не говорил». Назарбаев попросил прощения у казахов за свои ошибки

Вероника Полынина
33 минуты назад

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в документальном фильме «Штрихи к портрету. Откровение» попросил прощения у граждан страны за свои ошибки. Тизер фильма разместил пресс-секретарь и советник Назарбаева Айдос Укибай в твиттере.

Назарбаев попросил прощения у казахов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сейчас скажу одну вещь, которую я никогда не говорил. Для тебя это будет сенсацией. Пусть меня простят. Мне трудно. Бесстрашных людей нет», - произносит экс-президент.

Как пишет Айдос Укибай, это пятая серия совместного документального проекта журналистки Айгуль Адиловой, пресс-службы первого президента и фонда Нурсултана Назарбаева.

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В фильме экс-президент также вспомнил о бегстве банкира Мухтара Аблязова, заочно приговоренного к пожизненному заключению за коррупцию, попытке нападения на администрацию Восточно-Казахстанской области с целью совершения переворота и создания государства «Русская земля», а также о том, как из Киргизии во время революций вывозили экс-президентов республики Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.

Нурсултан Назарбаев – рекордсмен по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве. Он был лидером Казахстана с 22 июня 1989 года (до 24 апреля 1990 года как первый секретарь ЦК КП Казахстана, а затем как президент) по 19 марта 2019 года - 29 лет, 8 месяцев и 26 дней. Покинув пост президента, сохранил должности главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан», а также остался членом Конституционного совета республики.

В мире,Айдос Укибай,Мухтар Аблязов,Аскар Акаев,Нурсултан Назарбаев,Курманбек Бакиев,
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