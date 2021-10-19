Назарбаев попросил прощения у казахов

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в документальном фильме «Штрихи к портрету. Откровение» попросил прощения у граждан страны за свои ошибки. Тизер фильма разместил пресс-секретарь и советник Назарбаева Айдос Укибай в твиттере.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Я сейчас скажу одну вещь, которую я никогда не говорил. Для тебя это будет сенсацией. Пусть меня простят. Мне трудно. Бесстрашных людей нет», - произносит экс-президент.

21 октября в 21:30 в эфире телеканала «Хабар» состоится показ фильма «Штрихи к портрету. Откровение». Это пятая серия совместного документального проекта Айгуль Адиловой и Пресс-службы Елбасы, реализованного при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева pic.twitter.com/1NMdHoHmCq— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) October 19, 2021

Как пишет Айдос Укибай, это пятая серия совместного документального проекта журналистки Айгуль Адиловой, пресс-службы первого президента и фонда Нурсултана Назарбаева.

В фильме экс-президент также вспомнил о бегстве банкира Мухтара Аблязова, заочно приговоренного к пожизненному заключению за коррупцию, попытке нападения на администрацию Восточно-Казахстанской области с целью совершения переворота и создания государства «Русская земля», а также о том, как из Киргизии во время революций вывозили экс-президентов республики Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.