Рейтинг Зеленского обвалился почти на 10%

Согласно данным исследования, если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, за Зеленского свой голос бы отдали 24,7% респондентов. На втором месте идет экс-президент Украины Петр Порошенко — 15,6% поддержки, затем лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 12,2%. На четвертой строчке сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 9,4%, за ним глава партии «Сила и Честь» Игорь Смешко — 7,8%. Замыкает рейтинг экс-спикер Рады Дмитрий Разумков — 7,1% поддержки среди украинцев.

При этом бывший председатель парламента в сентябрьском опросе не упоминался, а теперь показывает результат на уровне Смешко, который был кандидатом в президенты Украины в 2019 году. Пока неизвестно, собирается ли Разумков бросить вызов Зеленскому на следующих выборах, но отчасти политик уже намекал на такие планы после ухода с поста спикера Рады.