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Рейтинг Зеленского обвалился почти на 10%

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку среди граждан страны. Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), рейтинг главы государства рухнул ниже 25%, хотя в середине сентября его поддерживали 33% украинцев.

Рейтинг Зеленского обвалился почти на 10%
Фото: Gleb Garanich/ReutersGleb Garanich/Reuters

Согласно данным исследования, если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, за Зеленского свой голос бы отдали 24,7% респондентов. На втором месте идет экс-президент Украины Петр Порошенко — 15,6% поддержки, затем лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 12,2%. На четвертой строчке сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 9,4%, за ним глава партии «Сила и Честь» Игорь Смешко — 7,8%. Замыкает рейтинг экс-спикер Рады Дмитрий Разумков — 7,1% поддержки среди украинцев.

При этом бывший председатель парламента в сентябрьском опросе не упоминался, а теперь показывает результат на уровне Смешко, который был кандидатом в президенты Украины в 2019 году. Пока неизвестно, собирается ли Разумков бросить вызов Зеленскому на следующих выборах, но отчасти политик уже намекал на такие планы после ухода с поста спикера Рады.

Ранее сообщалось, что партия Зеленского «Слуга народа» потеряла первое место в рейтинге политических сил, уступив «Европейской солидарности» — партии Петра Порошенко.

В мире,Игорь Смешко,Дмитрий Разумков,Владимир Зеленский,Юлия Тимошенко,Юрий Бойко,Петр Порошенко,
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