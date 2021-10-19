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Елизавета II вежливо отказалась от титула "Старушка года"

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Елизавета II отказалась от премии «Старушка года» («Oldie of the Year»), монарх сообщила, что «не попадает под критерии награды», поскольку человек «стар только настолько, насколько он это чувствует». Об этом сообщает издание Mirror.

Елизавета II отказалась от титула "Старушка года"
Фото: ReutersReuters

Письмо о присуждении монарху данного титула было отправлено телеведущим Гайлсом Брандретом личному секретарю королевы. Несмотря на престижность награды, которую получали такие люди как бывший премьер Джон Мейджор и художник Дэвид Хокни, секретарь сообщил, что королева не желает его получать.

«Ее Величество считает, что вы настолько стары, насколько вы себя чувствуете. Именно поэтому Ее Величество не считает, что она отвечает соответствующим критериям, чтобы иметь возможность принять этот титул, и надеется, что вы найдете более достойного получателя», — сообщалось в ответном письме.

В результате титул получила 88-летняя актриса и певица Петула Кларк.

Ранее сообщалось, что Елизавете II придется отказаться от ежедневного употребления алкоголя в связи с опасениями за ее здоровье.

В мире,Джон Мейджор,Елизавета II,Дэвид Хокни,
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