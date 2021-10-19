Елизавета II отказалась от титула "Старушка года"

«Ее Величество считает, что вы настолько стары, насколько вы себя чувствуете. Именно поэтому Ее Величество не считает, что она отвечает соответствующим критериям, чтобы иметь возможность принять этот титул, и надеется, что вы найдете более достойного получателя», — сообщалось в ответном письме.