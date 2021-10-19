На Украине открыли музей российской агрессии

Виртуальный музей российской агрессии создали на Украине. Его запустили для демонстрации "фактов" нарушений Россией территориальной целостности страны и ее защиты на фронте "фальсификаций и фейков". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова украинского министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.
"Наконец-то в Украине появился Виртуальный музей российской агрессии, который мы только что представили. Этот проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности нашего государства. Подробно знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма", - заявил Ткаченко.
Чиновник утверждает, что в музее представлены "документальные факты", фото- и видеодоказательства, публикации независимых медиа, устные свидетельства, а также личные и судебные дела. Он подчеркнул, что данные с ресурса будут полезны и для иностранных журналистов, а потому в доступе есть и англоязычная версия.
"Нам нужно виртуально защищать себя, потому что война идет на разных фронтах, в том числе, на фронте фальсификаций и фейков. Экспозиция о преступлениях в Крыму - только начало. Далее в планах - кейсы об оккупации Донбасса… Фактически, Виртуальный музей российской агрессии упростит работу в части доказательной базы по аннексии Крыма", - отметил министр.
Он также добавил, что подобные проекты реализовываются рамках стратегии информационной безопасности.