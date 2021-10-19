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Тимошенко заявила о полномасштабном энергокризисе в Украине

Анна Безрукова
1 час назад

Глава партии "Батькивщина" и одноименной фракции в Верховной Раде Юлия Тимошенко сообщила, что в энергетическом комплексе Украины сейчас сложилась катастрофическая ситуация и начался полномасштабный кризис. Об этом сообщает ТАСС.

Тимошенко заявила о полномасштабном энергокризисе в Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Украине в настоящее время начинается полномасштабный энергетический кризис. Для минимизации последствий кризисной ситуации и спасения страны следует ввести чрезвычайное положение в энергетике и принять национальную программу действий. Мы требуем оперативного проведения совещания с премьер-министром, пересмотра проекта бюджета и введения неотложных мер на базе национального плана действий для спасения государства в этот период", - сказала Тимошенко сегодня, 19 октября с трибуны парламента.

По ее мнению, энергетический кризис в стране становится все более глубоким не только по причине некомпетентности властей, но и вследствие коррупционных махинаций по перепродажи украинского газа.

"Нам известно, что себестоимость украинского газа равна 1 гривне за кубометр, гражданам его продают по 7 гривен, а бюджетной сфере - по 13 гривен. Коррупция сейчас дошла до апогея в перепродаже украинского природного газа", - считает руководитель "Батькивщины".

Кроме этого, Тимошенко рассказала, что для промышленной сферы цена на газ доходит до 50 гривен ($1,9) за кубометр.

"Практически через месяц у нас цены на продукты питания и предметы первой необходимости станут недоступными для людей. Инфляция достигнет высочайших значений", - считает политик.

В мире,Юлий Тимошенко,Верховная Рада,
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