Тимошенко заявила о полномасштабном энергокризисе в Украине

"В Украине в настоящее время начинается полномасштабный энергетический кризис. Для минимизации последствий кризисной ситуации и спасения страны следует ввести чрезвычайное положение в энергетике и принять национальную программу действий. Мы требуем оперативного проведения совещания с премьер-министром, пересмотра проекта бюджета и введения неотложных мер на базе национального плана действий для спасения государства в этот период", - сказала Тимошенко сегодня, 19 октября с трибуны парламента.