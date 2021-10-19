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Украинский депутат пожалел об отсутствии гражданства РФ

Мария Иванова
23 минуты назад

Депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) решила проверить его контакты с Россией, и «пожалел», что у него нет гражданства РФ. Видеообращение к СБУ он опубликовал в Telegram.

Украинский депутат пожалел об отсутствии гражданства РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Кивы, спецслужба получила задание определить его российских «кураторов и политтехнологов», а также проверить его на наличие российского паспорта.

«Хочу официально заявить СБУ и всем правоохранительным структурам, что, к сожалению, у меня нет российских кураторов. К сожалению, у меня нет российских политтехнологов, и, к сожалению, нет российского гражданства. Всему, наверное, свое время, или пока я хорошо справляюсь и без этого», - заявил депутат.

Кива - народный депутат от партии «Оппозиционной платформы – За жизнь». Недавно президент Украины Владимир Зеленский предположил, что российское гражданство может оказаться у главы политсовета партии Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом по делу о госизмене.

По словам Зеленского, если бы Россия подтвердила наличие второго гражданства у Медведчука, Киев обменял бы его на одного из «действительных героев и граждан Украины, которые находятся не на Украине».

Позже Медведчук заявил, что у него нет и не было другого гражданства, кроме украинского.

В мире,Илья Кива,Владимир Зеленский,Виктор Медведчук,Верховная Рада,СБУ,
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