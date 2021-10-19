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Глава Пентагона намекнул на будущее Украины в НАТО

Мария Иванова
33 минуты назад

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что прибыл в Киев, чтобы поддержать суверенитет Украины и ее стремление в НАТО. Об этом он написал в своем твиттере.

«Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины», - заявил он.

Остин подчеркнул, что его визитом США выражают свою

«приверженность укреплению способности Украины сдерживать агрессию России».

Остин приехал на Украину в рамках договоренностей, подписанных Минобороны страны и Пентагоном в августе 2021 года.

Он встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Сергеем Тараном, чтобы обсудить сотрудничество стран в сферах безопасности и оборонных реформ.

Названы противники членства Украины в ЕС

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее заявила, что к 2022 году в Киеве ждут от НАТО «конкретных шагов», которые помогут Украине интегрироваться в альянс.

Стефанишина отмечала, что и в 2008 году, и в 2021 году на саммитах НАТО «страны альянса уже подтвердили, что Украина станет членом». Она подчеркнула, что Украина готова «максимально приложить усилия, чтобы соответствовать всем стандартам НАТО».

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