В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 85.03
Войти в почту

Поляки назвали виновного в росте цен на энергию

Елена Прошина
41 минуту назад

Большая часть граждан Польши обвиняют в росте цен на энергию собственное правительство, а не Россию и НАТО. Об этом сообщает Взгляд.ру со ссылкой на данные опроса, проведенного исследовательским центром Ipsos.

Поляки назвали виновного в росте цен на энергию
Фото: ReutersReuters

Согласно полученной центром информации, 63% респондентов уверены, что за рост цен на энергию ответственно польское правительство. Еще 28% поляков винят в сложившейся ситуации Евросоюз, 28% – производителей энергии и 19% – другие государства, в числе которых есть и Россия.

Опрос проводили в период с 11 по 13 октября. Отмечается, что представители польской согласились с его результатами.

Многомиллиардная сделка усугубит энергокризис в ЕС

Так, глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что за рост цен отвечает правительство, решившее ориентироваться на зеленую энергию.

Еще один вопрос затрагивал возможные решения сложившейся ситуации. Большинство (83%) считают лучшим выходом инвестиции в возобновляемые источники энергии, а также 82% выступили за снижение налогов, 76% считают необходимым сдерживание цен, а 65% – финансовую поддержку той части населения, которому тяжело оплачивать энергию.

Вместе с тем 45% поляков предпочли бы покупку газа у России, 47% - сохранение угля как основного источника энергии, а 39% - реализацию идеи Евросоюза «Зеленый пакт для Европы», по которому к 2025 году выбросы должны быть снижены до нуля.

В свою очередь власти Польши подчеркнули, что рост цен на энергоносители зависит от геополитики. Утверждалось, что Россия целенаправленно ограничивает поставки газа в Европу, чтобы ускорить введение в эксплуатацию «Северного потока 2».

В мире,НАТО,ЕС,Деловая газета "Взгляд",
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители