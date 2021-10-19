Поляки назвали виновного в росте цен на энергию

Большая часть граждан Польши обвиняют в росте цен на энергию собственное правительство, а не Россию и НАТО. Об этом сообщает Взгляд.ру со ссылкой на данные опроса, проведенного исследовательским центром Ipsos.

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Согласно полученной центром информации, 63% респондентов уверены, что за рост цен на энергию ответственно польское правительство. Еще 28% поляков винят в сложившейся ситуации Евросоюз, 28% – производителей энергии и 19% – другие государства, в числе которых есть и Россия.

Опрос проводили в период с 11 по 13 октября. Отмечается, что представители польской согласились с его результатами.

Так, глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что за рост цен отвечает правительство, решившее ориентироваться на зеленую энергию.

Еще один вопрос затрагивал возможные решения сложившейся ситуации. Большинство (83%) считают лучшим выходом инвестиции в возобновляемые источники энергии, а также 82% выступили за снижение налогов, 76% считают необходимым сдерживание цен, а 65% – финансовую поддержку той части населения, которому тяжело оплачивать энергию.

Вместе с тем 45% поляков предпочли бы покупку газа у России, 47% - сохранение угля как основного источника энергии, а 39% - реализацию идеи Евросоюза «Зеленый пакт для Европы», по которому к 2025 году выбросы должны быть снижены до нуля.