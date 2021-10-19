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Американцы заявили о возможной войне с Россией

Анна Безрукова
48 минут назад

Жители Соединенных Штатов обсудили решение России относительно ответных мер на высылку дипломатов при НАТО. Читатели сайта телеканала Fox News полагают, что альянс уже давно потерял свою актуальность. Из-за того, что он существует, политическая ситуация в мире только становится хуже.

Американцы заявили о возможной войне с Россией
Фото: US army flickrUS army flickr

Некоторые отметили, что впереди человечество ожидает крупный военный конфликт. Как считает один из пользователей, сейчас НАТО ведет себя как в 1990-е годы, когда "никто в мире не мог противостоять ее агрессии". И теперь из оборонной организации альянс стал "хулиганской, ведущей войны по всему миру".

Другой читатель подчеркнул, что Китай желает войны из-за Тайваня. На этом фоне Россия приостановила свою миссию при НАТО, а случилось это "после того, как стала новым лучшим другом Пекина". "Спасибо Джо Байдену за то, что он подготовил сцену для третьей мировой войны", - отмечается в комментарии к публикации.

Пользователь с ником Drowlord101 убежден, что весь замысел НАТО исчерпал себя еще много десятков лет назад. При этом стоявшие за организацией люди "отчаянно сражались за сохранение ее финансирования и могущества".

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Другой читатель отметил, что легко ругать РФ за разрыв связей. Но за день до этого решения "в Пентагоне заявили, что НАТО для Украины и Грузии в принципе открыто".

Напомним, в понедельник Россия временно приостановила работу постоянного представительства при НАТО, а также деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в РФ. Это стало ответными мерами РФ на лишение аккредитации восьми российских дипломатов.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,Пентагон,Fox News,
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