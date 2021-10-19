Американцы заявили о возможной войне с Россией

Жители Соединенных Штатов обсудили решение России относительно ответных мер на высылку дипломатов при НАТО. Читатели сайта телеканала Fox News полагают, что альянс уже давно потерял свою актуальность. Из-за того, что он существует, политическая ситуация в мире только становится хуже.

Фото: US army flickr US army flickr

Некоторые отметили, что впереди человечество ожидает крупный военный конфликт. Как считает один из пользователей, сейчас НАТО ведет себя как в 1990-е годы, когда "никто в мире не мог противостоять ее агрессии". И теперь из оборонной организации альянс стал "хулиганской, ведущей войны по всему миру".

Другой читатель подчеркнул, что Китай желает войны из-за Тайваня. На этом фоне Россия приостановила свою миссию при НАТО, а случилось это "после того, как стала новым лучшим другом Пекина". "Спасибо Джо Байдену за то, что он подготовил сцену для третьей мировой войны", - отмечается в комментарии к публикации.

Пользователь с ником Drowlord101 убежден, что весь замысел НАТО исчерпал себя еще много десятков лет назад. При этом стоявшие за организацией люди "отчаянно сражались за сохранение ее финансирования и могущества".

Другой читатель отметил, что легко ругать РФ за разрыв связей. Но за день до этого решения "в Пентагоне заявили, что НАТО для Украины и Грузии в принципе открыто".