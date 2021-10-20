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В Италии бортпроводницы разделись в знак протеста против ликвидации авиакомпании

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Бортпроводницы итальянской авиакомпании Alitalia провели флэшмоб в знак протеста против ее ликвидации. Об этом сообщает газета Il Messaggero.

Акция состоялась на площади на Капитолийском холме в центре Рима. Сотрудницы Alitalia выстроились в несколько рядов и сняли с себя униформу, оставшись в ночных рубашках. Участницы флэшмоба протестуют против условий, в которых оказались их коллеги после ликвидации Alitalia.

Ранее сообщалось, что группа из шести посетителей музея Прадо в Мадриде устроила акцию у полотна «Менины» Диего Веласкеса. Они угрожают покончить с собой, если председатель правительства Педро Санчес не выполнит их требований.

Как скоростные поезда помогли погубить итальянскую Alitalia

Протестующие выступают в поддержку пострадавших от «синдрома токсического масла». Этим термином называют вспышку заболевания, которая произошла в 1981 году из-за массового отравления испанцев рапсовым маслом. Согласно активистам, тогда могли погибнуть около 4 тыс. человек. Количество попавших в больницы исчисляется десятками тысяч.

Как сообщает источник, в музее Прадо работает полиция. На момент публикации этой новости один из активистов был задержан.

В мире,Видео,Диего Веласкес,Педро Санчес,
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