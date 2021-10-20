Бортпроводницы итальянской авиакомпании Alitalia провели флэшмоб в знак протеста против ее ликвидации. Об этом сообщает газета Il Messaggero.

Акция состоялась на площади на Капитолийском холме в центре Рима. Сотрудницы Alitalia выстроились в несколько рядов и сняли с себя униформу, оставшись в ночных рубашках. Участницы флэшмоба протестуют против условий, в которых оказались их коллеги после ликвидации Alitalia.

Ранее сообщалось, что группа из шести посетителей музея Прадо в Мадриде устроила акцию у полотна «Менины» Диего Веласкеса. Они угрожают покончить с собой, если председатель правительства Педро Санчес не выполнит их требований.

Протестующие выступают в поддержку пострадавших от «синдрома токсического масла». Этим термином называют вспышку заболевания, которая произошла в 1981 году из-за массового отравления испанцев рапсовым маслом. Согласно активистам, тогда могли погибнуть около 4 тыс. человек. Количество попавших в больницы исчисляется десятками тысяч.