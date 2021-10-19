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Депутат Верховной рады пожалел об отсутствии российского гражданства

Газета.Ruиещё 1
15 минут назад

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За Жизнь" Илья Кива в Facebook пожалел об отсутствии российского гражданства и "кураторов из России".

Депутат Рады пожалел об отсутствии гражданства РФ
Фото: Олег Федонюк/facebook.comОлег Федонюк/facebook.com

"Вчера на очередном совещании СБУ была поставлена задача выявить все мои контакты с представителями РФ, определить кураторов, определить политтехнологов, а также проверить меня на наличие российского гражданства. Хочу официально заявить СБУ и всем правоохранительным структурам, что, к сожалению, у меня нет российских кураторов, к сожалению, у меня нет российских политтехнологов и, к сожалению, у меня нет российского гражданства. Всему, наверное, свое время или пока я хорошо справляюсь и без этого", - заявил Кива.

Ранее глава партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности его "обмена" на "героев Украины". Медведчук отметил, что эта инициатива бессмысленна, так как у него не никакого другого гражданства, кроме украинского.

В мире,Илья Кива,Владимир Зеленский,Виктор Медведчук,Верховная Рада,СБУ,
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