Сближение России и Белоруссии назвали угрозой для НАТО

На границе между Польшей и Беларусью растет напряжение из-за ряда мелких инцидентов, однако то, что происходит сейчас, может быть лишь предвестником будущих проблем.

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К этому выводу пришла аналитик Сара Уайт в публикации на портале 19fortyfive. В начале сентября, пишет она, Россия и Беларусь заявили о том, что находятся в процессе экономической интеграции.

Автор предполагает, что создание экономического базиса может стать основой для дальнейшей интеграции, в том числе военной. В качестве аргумента приводятся масштабные совместные учения "Запад-2021", проходившие на территории двух стран. Еще один тревожный для стран НАТО момент - закупка Беларусью комплексов С-400. Ранее некоторые СМИ сообщали, что несколько единиц уже размещены неподалеку от польской границы.