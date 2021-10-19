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Зеленский: Украина могла вступить в ЕС «еще вчера»

Национальная Служба Новостей
38 минут назад

Украина стала бы членом Евросоюза «еще вчера», если бы этот вопрос зависел только от руководства сообщества. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV.

По словам украинского лидера, «нет смысла» задавать вопрос о членстве Украины руководителям ЕС, «когда ты заранее знаешь ответ».

«Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни [главе Еврокомиссии] госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни [председателю Евросовета] Шарлю Мишелю», — приводит слова Зеленского РИА Новости.

Украинский президент считает, что проблема в решении вопроса вступления Украины в ЕС сложилась на уровне отдельных европейских государств, отмечает RT. Зеленский подчеркнул, что членство Киева в Евросоюзе должны поддержать 27 стран сообщества.

Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным

«Я отдельно общаюсь с представителями каждой из стран ЕС. Один на один они говорят: мы — за, вопрос с другими странами. Потом ты едешь в ту, другую страну, а там тоже говорят: мы — за», — рассказал глава государства.

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