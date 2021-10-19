Эрдоган: победители Второй мировой не должны решать судьбу мира

Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что страны-победители Второй мировой войны не должны в настоящее время решать судьбу человечества. Об этом он заявил на выступлении в ходе визита в Анголу, сообщает tccb.gov.tr.
«Не прислушиваться к изменениям означает с настойчивостью пытаться сохранить статус-кво, который сложился после Второй мировой войны», — подчеркнул глава Турции.
Эрдоган также добавил, что в мире «больше пяти» стран, входящих в Совбез ООН.
Ранее турецкий эксперт по терроризму и безопасности Джошкун Башбуг заявил, что Турции следует как можно быстрее приступить к операции на севере Сирии. При этом он выдвинул обвинение России и США в сговоре и во «враждебной позиции» по отношению к Турции. Эксперт считает, что РФ ведет «большую игру» в Идлибе для вытеснения из Сирии Турции.
Башбуг привел высказывание турецкого лидера Реджепа Эрдогана, сделанное по итогам заседания кабинета министров, где тот отметил, что Анкара больше не будет проявлять терпение в отношении ряда сирийских территорий, которые выступают источниками террористических атак. Эрдоган отметил, что после нападений на сотрудников полиции и вылазок, нацеленных на территории Турции, страна в оперативные сроки примет нужные меры по решению данных проблем.