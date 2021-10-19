Эрдоган: победители Второй мировой не должны решать судьбу мира

Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что страны-победители Второй мировой войны не должны в настоящее время решать судьбу человечества. Об этом он заявил на выступлении в ходе визита в Анголу, сообщает tccb.gov.tr.

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«Не прислушиваться к изменениям означает с настойчивостью пытаться сохранить статус-кво, который сложился после Второй мировой войны», — подчеркнул глава Турции.

Эрдоган также добавил, что в мире «больше пяти» стран, входящих в Совбез ООН.

Ранее турецкий эксперт по терроризму и безопасности Джошкун Башбуг заявил, что Турции следует как можно быстрее приступить к операции на севере Сирии. При этом он выдвинул обвинение России и США в сговоре и во «враждебной позиции» по отношению к Турции. Эксперт считает, что РФ ведет «большую игру» в Идлибе для вытеснения из Сирии Турции.