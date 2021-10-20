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В крематорий Киева образовалась очередь из катафалков с умершими от COVID-19

ТАССиещё 2
43 минуты назад

Число умерших от ковида на Украине в последние дни доходит до 500 в сутки, перед киевским крематорием выстроилась очередь из катафалков. Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, выступая в среду с парламентской трибуны.

"Украина на сегодняшний день имеет в среднем в сутки более 18 тыс. заболевших ковидом. Украина сейчас является второй страной, к сожалению, сверху по количеству умерших <...> 495 человек умерли за минувшие сутки, за позапрошлые сутки - более 500 человек. Очередь в киевский крематорий сегодня из катафалков составляет около двух часов", - сказал Радуцкий.

По данным Минздрава, за сутки на Украине были зафиксированы 18 912 новых подтвержденных случаев коронавируса, госпитализированы за сутки 5 468 человек, выздоровели 7 605 человек. 495 пациентов скончались. За время пандемии в стране заболели 2 679 185 человек, выздоровели 2 344 799, от осложнений болезни скончались 61 843 человека.

За прошедшие сутки на Украине сделали 226 587 прививок против коронавируса - впервые число вакцинированных за 24 часа превысило 200 тыс. Первую дозу получил 142 141 человек, а закончили вакцинацию, сделав две дозы, - 84 446. С начала кампании по вакцинации первую дозу против COVID-19 получили 8 207 901 человек, а полностью вакцинировались 6 658 010.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что страна переживает пик распространения штамма коронавируса "дельта", спад заболеваемости ожидается через одну-две недели.

На сегодня в красной зоне с самыми строгими карантинными ограничениями находятся Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая и Днепропетровская области. Под угрозой включения в эту зону оказались Житомирская, Луганская, Сумская и Харьковская области.

В мире,Видео,Владимир Зеленский,
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