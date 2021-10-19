"Мисс Украина" резко ответила на критику из-за русского языка

"Как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где 90 процентов разговаривают на русском языке, я заслуживаю уважения и того, чтобы выражаться на том языке, на котором мне удобно. Спасибо за понимание", - написала она.

По словам Неплях, за последние сутки она получила миллион обвинений в том, что в своем блоге, где 90 процентов аудитории русскоязычные, она пишет посты и разговаривает на русском, так как не знает украинского языка. Это не так. При этом в видео она говорила на украинском.