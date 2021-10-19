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Ветераны-афганцы вышли пикетировать офис Зеленского

Анна Безрукова
1 час назад

Участники некоторых ветеранских организаций организуют сегодня, 19 октября митинг в защиту своих прав возле офиса президента Украины в Киеве. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Ветераны-афганцы вышли пикетировать офис Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас рядом со зданием собралась примерно тысяча митингующих, в частности, это представители Украинского союза ветеранов Афганистана.

Участники пикета выступают с требованием о снятии с рассмотрения Верховной рады ряда законопроектов, ограничивающих социальную защиту ветеранов боевых действий и военнослужащих, введении государственного медицинского страхования ветеранов и обеспечения их жильем.

Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным

Помимо этого, участники акции требуют увольнения руководителей министерств социальной политики, здравоохранения, культуры и информационной политики, а также глав ведомства по делам ветеранов.

Отмечается, что пришедшие на митинг держат в руках флаги своих ветеранских объединений и национальные флаги. Политическая символика в акции отсутствует.

Здание президентского офиса охраняют сотрудники полиции. Перед проходом к офису полицейские произвели осмотр вещей всех, кто хотел попасть на митинг. Обстановка на пикете в настоящее время спокойная.

Собравшиеся беседуют, слушают песни, в частности, посвященные войне в Афганистане. В разговорах они высказывают возмущение работой структур исполнительной власти.

В мире,Верховная Рада,
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