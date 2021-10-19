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Президента Чехии могут лишить полномочий

Алиса Селезнёва
1 час назад

Сегодня в сенате Чехии пройдет заседание конституционной комиссии, а также встреча лидеров партий, посвященные снятию полномочий с находящегося в больнице президента Милоша Земана. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, заседание конституционной комиссии назначено на 11.00 мск. Комиссия может воспользоваться положениями 66-й статьи основного закона и объявить президента неспособным исполнять свои обязанности.

А на 15.00 мск запланировано совместное заседание руководства сената и лидеров партий по этому же вопросу.

Итоговое постановление должны принять обе палаты парламента. Полномочия президента могут возложить на спикера и премьера. При этом речь об увольнении Милоша Земана не идет, он будет занимать президентский пост до 2023 года.

Эксперт в сфере конституционного права Чехии заявил ТАСС, что решение о снятии полномочий с Земана может быть принято не ранее 8 ноября.

«Земан, находящийся в реанимации Центрального военного госпиталя в Праге, может быть лишен полномочий главы государства, если за это проголосует большинство в обеих палатах парламента республики. Палата депутатов (верхняя палата) соберется 8 ноября на свое первое заседание после прошедших в стране 8 и 9 октября выборов. Теоретически ее члены могут уже в этот день высказаться за снятие президентских обязанностей с Земана», - пояснил он.

Земану стало плохо вскоре после выборов в парламент страны. Глава государства отменил запланированное интервью в прямом эфире ТВ и был госпитализирован. Позднее стало известно, что он помещен в палату интенсивной терапии. Директор Центрального военного госпиталя в Праге Мирослав Заворал рассказал, что 77-летний Милош Земан попал в больницу из-за осложнений, связанных с хроническим заболеванием.

В мире,Видео,Милош Земан,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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