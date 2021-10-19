Чемпионат мира по игре с воздушным шариком в Испании сняли на видео

В Испании впервые в истории провели чемпионат мира по игре с воздушным шариком Balloon World Cup. Видео с турнира появилось в telegram-канале «Лента добра».

В Чемпионате участвовали представители 32 стран. Единственное правило в игре - удержать шарик в воздухе как можно дольше не мешая другим игрокам. Участнику давали очко, если его соперник не мог оставить шарик в воздухе. Сложность заключается в том, что соревнования проходили на площадке размером 8 на 8 метров посреди которой расставлены различные объекты, мешающие игрокам.