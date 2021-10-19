Зеленский раскритиковал запрет фильмов с российскими актерами

Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал запрет, который действует в стране на показ фильмов с участием советских и российских актеров, попавших под санкции Киева, сообщает РИА Новости.

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Как считает глава государства, любимые на Украине фильмы и сериалы не должны страдать из-за действия ограничительных мер потому, что «один из этих актеров сказал неправильные вещи касательно оккупации Крыма». Зеленский привел в пример сериал «Сваты», который он продюсировал вплоть до шестого сезона. По словам президента, Служба безопасности Украины запретила показывать сериал на Украине, хотя «снят он был еще до войны с Россией».

При этом украинский лидер заявил, что считает «правильными» санкции против российских актеров, в том числе против Михаила Пореченкова, введенные из-за поездки в Донбасс.

«А как быть с фильмом, где снимается Ахеджакова, а рядом стоит актер, который запрещен? А она поддерживает независимость Украины, она же не виновата в том, что фильм был снят 30 лет назад», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что страдать из-за этого «любимые фильмы не должны».