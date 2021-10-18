В странах Балтии дали Вашингтону совет насчет России

США не следует упускать из виду исходящую от России угрозу на фоне нового акцента Америки на растущую роль Китая, пишет американское издание Newsweek со ссылкой на высокопоставленных дипломатов стран Балтии.
«Решая одну задачу, давайте не будем забывать и о другой. Иначе однажды утром мы проснемся с очень неприятным сюрпризом, а потом снова будем пытаться понять, кто что пропустил», - сказал и зданию министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
По словам заместителя министра иностранных дел Литвы Мантаса Адоменаса, Россия представляет собой краткосрочную и среднесрочную угрозу, которая чрезвычайно важна.
«Но системный вызов нашему демократическому образу жизни, исходящий от Китая, - это то, что нельзя игнорировать», - добавил он.
Он также подчеркнул, что США «должны уделять пристальное стратегическое внимание не только одной точке в Тихом океане, но и на востоке Европы».
По словам Ринкевичса, некоторые люди в Евросоюзе и США считают, что можно больше привлекать Россию, чтобы уравновесить Китай.
«В этом я вижу определенную наивность», - считает дипломат.