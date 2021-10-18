В странах Балтии дали Вашингтону совет насчет России

«Решая одну задачу, давайте не будем забывать и о другой. Иначе однажды утром мы проснемся с очень неприятным сюрпризом, а потом снова будем пытаться понять, кто что пропустил», - сказал и зданию министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.