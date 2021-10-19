Зеленский раскритиковал запрет фильмов с российскими актерами

«Но что касается запрета фильма, который до этого уже был. А как быть с фильмом, где снимается (Лия) Ахеджакова, а рядом стоит актер, который запрещен? А она поддерживает независимость Украины, она же не виновата в том, что фильм был снят 30 лет назад... Я считаю, что страдать из-за этого любимые фильмы не должны», — добавил Зеленский.