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«Талибан» начал «чистку» среди участников своего движения

Елена Прошина
56 минут назад

Движение «Талибан» (запрещенная в России организация) объявило о начале деятельности комиссии по чистке среди своих членов от плохих и коррумпированных людей. Соответствующее заявление сделал 18 октября представитель движения Забихулла Муджахид в своем Twitter-аккаунте.

«Талибан» начал «чистку» среди участников своего движения
Фото: ReutersReuters

«Совместная комиссия, созданная генеральным управлением разведки, министерством обороны и министерством внутренних дел по приказу министров Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов) для очистки рядов «Талибана» от плохих и коррумпированных людей, официально начала работу по всей стране», — написал Муджахид.

Ранее о планах создать такую комиссию сообщал представитель МВД Афганистана Кари Саид Хости. Он отмечал, что под «плохими и коррумпированными людьми» подразумевают тех, кто получил должности с помощью родственников, преступники, люди с сомнительным прошлым и чиновники, которых ненавидит местное население.

Также в своем Twitter-аккаунте Забихулла Муджахид заявил, что 18 октября состоялось заседание совета министров Исламского эмирата. Главными темами собрания стали формирование делегации по вопросам дорожных рынков и реконструкции рудников, стандартизация образовательных программ в университетах.

В мире,Забихулла Муджахид,Министерство обороны,Талибан,МВД,
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