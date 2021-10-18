«Талибан» начал «чистку» среди участников своего движения

Движение «Талибан» (запрещенная в России организация) объявило о начале деятельности комиссии по чистке среди своих членов от плохих и коррумпированных людей. Соответствующее заявление сделал 18 октября представитель движения Забихулла Муджахид в своем Twitter-аккаунте.

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«Совместная комиссия, созданная генеральным управлением разведки, министерством обороны и министерством внутренних дел по приказу министров Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов) для очистки рядов «Талибана» от плохих и коррумпированных людей, официально начала работу по всей стране», — написал Муджахид.

Ранее о планах создать такую комиссию сообщал представитель МВД Афганистана Кари Саид Хости. Он отмечал, что под «плохими и коррумпированными людьми» подразумевают тех, кто получил должности с помощью родственников, преступники, люди с сомнительным прошлым и чиновники, которых ненавидит местное население.