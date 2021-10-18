В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+19° в 
USD 71.17EUR 82.46BRENT 84.09
Войти в почту

Брат погибшего мэра Кривого Рога найден мертвым

Газета.Ruиещё 1
36 минут назад

Андрей Павлов, родной брат погибшего в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова, обнаружен мертвым, сообщает портал «Страна». По данным издания, тело мужчины было найдено в его квартире. Обстоятельства его смерти не сообщаются.

Брат погибшего мэра Кривого Рога найден мертвым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден с огнестрельным ранением на пороге собственного дома 15 августа. Следствие рассматривает три версии случившегося — убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

На прошлой неделе в Киеве был обнаружен мертвым депутат Верховной рады Антон Поляков, исключенный из партии Владимира Зеленского «Слуга народа». По данным следователей, парламентарию стало плохо, когда он ехал в такси.

На видео в доме погибшего мэра Кривого рога обнаружили странную деталь

А 16 октября скончался спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский. По данным следствия, он упал с лестницы и получил черепно-мозговую травму.

В мире,Антон Поляков,Владимир Зеленский,Константин Павлов,Андрей Павлов,Верховная Рада,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители