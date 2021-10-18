Жители Риги, несогласные с ограничениями на занятия спортом для детей и молодежи из-за распространения коронавирусной инфекции, вышли на акцию протеста около здания Министерства образования в понедельник.

На кадрах Ruptly люди маршируют по улицам города, выкрикивая лозунг "Хотим тренироваться!" и стуча хоккейными клюшками по земле. Среди участников акции были юные спортсмены и их родители.

В Латвии вакцинация против COVID-19 не является обязательной для детей младше 12 лет. Однако, согласно новым ограничениям, связанным с распространением коронавирусной инфекции, детям-спортсменам не разрешается заниматься в закрытых помещениях, и они также не могут тренироваться при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Участница акции Лана считает, что подобные ограничения не дают детям возможности нормально развиваться, вынуждая их проводить много времени дома.

"Они [дети] дома сидят, не занимаются, соответственно, что они дома делают? Они сидят в компьютерах, сидят в телефонах вместо того, чтобы нормально развиваться и заниматься спортом и все остальное", - сказала женщина.