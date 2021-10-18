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Назван мировой лидер по распространению коронавируса

Москва24
22 минуты назад

Университет Джона Хопкинса провел исследование и выяснил, что Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса на миллион жителей. Данные разместил на своей странице в Facebook главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Назван мировой лидер по распространению COVID-19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиковпортал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

"Мировые антирекорды", – подписал он скриншот с данными университета.

В нем говорится, что по состоянию на 17 октября Латвия лидирует с показателем 7 679,97 случая заражения COVID-19 на миллион населения в неделю. Далее идут Барбадос – 7 125, 28 случая и Грузия – 7 106, 18.

В Латвии, население которой составляет 1,8 миллиона человек, ежесуточно фиксируется более 2000 новых случаев заражения. Там введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что число россиян, одновременно болеющих коронавирусом, может достигнуть миллиона человек уже через две недели.

В мире,Джон Хопкинс,
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