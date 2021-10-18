Назван мировой лидер по распространению COVID-19

Университет Джона Хопкинса провел исследование и выяснил, что Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса на миллион жителей. Данные разместил на своей странице в Facebook главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

"Мировые антирекорды", – подписал он скриншот с данными университета.

В нем говорится, что по состоянию на 17 октября Латвия лидирует с показателем 7 679,97 случая заражения COVID-19 на миллион населения в неделю. Далее идут Барбадос – 7 125, 28 случая и Грузия – 7 106, 18.

В Латвии, население которой составляет 1,8 миллиона человек, ежесуточно фиксируется более 2000 новых случаев заражения. Там введен режим чрезвычайной ситуации.