Глава Пентагона открыл для Грузии дверь НАТО

США намерены содействовать расширению возможностей Грузии в сфере обороны и ее сближению с Западом. Об этом заявил в Twitter глава министр обороны США Ллойд Остин, приехав с визитом в Грузию.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глава Пентагона отметил, что США готовы оказывать «содействие евроатлантической интеграции Грузии».

«Соединенные Штаты ценят Грузию как стратегического партнера, и наша поддержка суверенитета и территориальной целостности страны непоколебима», - заверил он, поблагодарив грузинское руководство за теплый прием.

Ранее в Пентагоне заявили, что Остин «посетит Грузию, Украину и Румынию до приезда на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе», которая пройдет 21-22 октября. В военном ведомстве США также отметили, что Остин «и в Грузии, и на Украине подчеркнет, что дверь НАТО открыта, и призовет эти страны осуществить необходимые изменения, чтобы они могли получить право на членство в оборонном альянсе», сообщает ТАСС.

Ранее США активизировали свою политику в Закавказье. В июне регион посетили сенаторы и от демократов, и от республиканцев, а также в турне по Южному Кавказу отправился и.о. замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер.