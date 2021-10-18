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Глава Пентагона открыл для Грузии дверь НАТО

Алиса Селезнёва
1 час назад

США намерены содействовать расширению возможностей Грузии в сфере обороны и ее сближению с Западом. Об этом заявил в Twitter глава министр обороны США Ллойд Остин, приехав с визитом в Грузию.

Глава Пентагона открыл для Грузии дверь НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Пентагона отметил, что США готовы оказывать «содействие евроатлантической интеграции Грузии».

«Соединенные Штаты ценят Грузию как стратегического партнера, и наша поддержка суверенитета и территориальной целостности страны непоколебима», - заверил он, поблагодарив грузинское руководство за теплый прием.

Ранее в Пентагоне заявили, что Остин «посетит Грузию, Украину и Румынию до приезда на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе», которая пройдет 21-22 октября. В военном ведомстве США также отметили, что Остин «и в Грузии, и на Украине подчеркнет, что дверь НАТО открыта, и призовет эти страны осуществить необходимые изменения, чтобы они могли получить право на членство в оборонном альянсе», сообщает ТАСС.

Ранее США активизировали свою политику в Закавказье. В июне регион посетили сенаторы и от демократов, и от республиканцев, а также в турне по Южному Кавказу отправился и.о. замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер.

Американские политики и дипломаты во время визитов в Тбилиси, Баку и Ереван демонстрировали, что их взаимодействие со странами региона активно развивается. При этом политологи отмечают, что с учетом активного расширения НАТО на восток и попыток сформировать из России образ врага США пытаются вывести регион из-под российского влияния.

В мире,Ллойд Остин,НАТО,Пентагон,ИТАР-ТАСС,
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