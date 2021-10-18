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В Раде описали отношения Украины и Запада анекдотом

Алиса Селезнёва
1 час назад

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович описал отношения страны с Европой при помощи одесского анекдота про мужа и жену. Об этом пишет РИА Новости.

«Хотите, я вам анекдот расскажу про дружбу с Западом? В Одессе слышал, очень хороший. Вот точно, как у нас с Западом происходит», - заявил Рабинович в эфире телеканала «Украина 24».

По словам парламентария, однажды одна женщина пожаловалась подруге, что муж ее разлюбил. На вопрос, почему ей так кажется, она ответила, что супруг уже два года не появляется дома.

Рабинович подчеркнул, что, конечно, «замечательно жить в той Европе, о которой все рассказывают». При этом Украину, по его словам, невозможно перенести в Европу, но можно создать внутри страны такой же комфорт.

«Пусть Европа к нам приходит. Я только за — пусть будет Европа. Но как-то странно она к нам приходит. У нас высасывают все, что можно, начиная от людских каких-то ресурсов, заканчивая Карпатами. (…) А что мы получаем от Европы, можно мне узнать? Обязательную пропаганду гомосексуализма?» - поинтересовался Рабинович.

При этом он особо отметил, что выступает только «за» туристические или деловые поездки в Европу.

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В последнее время, на фоне ситуации вокруг газопровода «Северный поток-2», президент Украины Владимир Зеленский особенно часто заявляет о необходимости вступления Украины в Евросоюз и присоединения ее к НАТО в качестве гарантий национальной безопасности. В частности, присоединение к ЕС он считает «стратегически достижимой мечтой».

В августе президент Украины также утвердил новую стратегию внешнеполитической деятельности страны. Согласно документу, в основе внешнеполитической деятельности лежит утверждение Украины в мире «как сильной и авторитетной европейской страны».

Документ также предусматривает курс на полноправное членство страны в ЕС и НАТО и противодействие «агрессивной российской политике». Кроме того, в стратегии подчеркивается нацеленность на продвижение позитивного имиджа Украины в мире.
В мире,Видео,Владимир Зеленский,Вадим Рабинович,НАТО,ЕС,РИА Новости,
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