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Взрыв произошел в городе Джелалабад на востоке Афганистана

ТАСС
1 час назад

Мощный взрыв прогремел в понедельник в городе Джелалабад, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщило местное агентство Asvaka.

В афганском Джелалабаде прогремел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, инцидент произошел в квартале Кабул-Хада. Самодельное взрывное устройство сработало на одной из оживленных улиц в тот момент, когда там проезжало транспортное средство, принадлежащее боевикам захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Два мирных жителя были доставлены в больницу города. О погибших или раненых среди талибов не сообщается.

В мире,Происшествия,Талибан,
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