В афганском Джелалабаде прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел в понедельник в городе Джелалабад , административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана . Об этом сообщило местное агентство Asvaka .

По его информации, инцидент произошел в квартале Кабул-Хада. Самодельное взрывное устройство сработало на одной из оживленных улиц в тот момент, когда там проезжало транспортное средство, принадлежащее боевикам захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).